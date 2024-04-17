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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Китай поднял в воздух истребители для слежения за патрульным самолетом США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Китайское командование направило в среду истребители для наблюдения за патрульным самолетом ВМС США Boeing P-8 Poseidon над Тайваньским проливом и для передачи его экипажу требований соблюдать международное право, сообщают западные СМИ.

"Войска в этом районе всегда находятся в режиме повышенной готовности и решительно защитят суверенитет страны и безопасность, так же, как и мир и стабильность в регионе", - говорилось в заявлении Восточного театра боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с этими событиями.

В свою очередь в 7-м флоте ВМС США заявили, что полет Boeing P-8 проходил в международном воздушном пространстве в соответствии с международными нормами, и тем самым Вашингтон вновь подтвердил свою поддержку свободы навигации всех стран мира.

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В прошлый раз американское командование заявляло о полете Boeing P-8 Poseidon над проливом в прошлом декабре. Тогда НОАК также поднимала в воздух самолеты.

СМИ напоминают, что Пекин заявляет о суверенитете Китая над Тайваньским проливом. В свою очередь США и власти Тайваня утверждают, что этот пролив является международным водным путем.

Нынешний полет самолета ВМС США состоялся несколько часов после разговора министра обороны КНР Дун Цзюня с министром обороны США Ллойдом Остином. В Минобороны Китая сообщали, что Дун Цзюнь в ходе беседы потребовал от США уважать территориальную целостность Китая. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

КНР США Тайваньский пролив
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