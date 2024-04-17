Apple рассмотрит возможность производства устройств в Индонезии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Apple Inc. рассмотрит возможность производства продукции в Индонезии, заявил глава компании Тим Кук после встречи с индонезийским президентом Джоко Видодо в среду.

"Мы обсуждали желание президента видеть производство в стране, и мы рассмотрим этот вопрос", - сказал Кук, слова которого приводит MarketWatch.

Apple ищет возможности для диверсификации цепочек поставок, стремясь сократить зависимость от Китая, где в настоящее время собирается значительная часть ее смартфонов и планшетов.

Компания начала переносить часть производств в другие страны, в том числе во Вьетнам и Индию, после пандемии COVID-19, в ходе которой поставки ее устройств из Китая были нарушены в результате карантинных мер.

"Я думаю, что инвестиционные возможности в Индонезии безграничны. Здесь много отличных мест для инвестиций, и мы инвестируем. Мы верим в эту страну", - сказал Кук.

В настоящее время у Apple нет производственных мощностей в Индонезии, однако компания инвестировала 1,6 трлн индонезийских рупий ($99 млн) в экосистему разработки приложений в стране.

Ранее компания анонсировала создание четвертой в стране Академии разработчиков Apple на острове Бали. Впервые компания запустила программу обучения разработчиков приложений в столице Индонезии Джакарте в 2018 году.

Днем ранее Кук провел встречу с властями Вьетнама в Ханое, где заявил о планах Apple наращивать инвестиции в эту страну.