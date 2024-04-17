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IDC прогнозирует рост расходов на генеративный ИИ в АТР до $26 млрд к 2027 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции азиатско-тихоокеанских компаний в решения на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта достигнут $26 млрд в 2027 году. Таков прогноз исследовательской организации International Data Corporation (IDC).

Среднегодовые темпы роста в 2022-27 годах составят 95,4%, ожидают эксперты.

"Мы ожидаем активного внедрения генеративного ИИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, темпы которого будут соответствовать североамериканским, главным образом за счет масштабных инвестиций в разработку специализированных платформ", - отметила глава отдела исследований IDC в сфере больших данных и ИИ в регионе Дипика Гири.

Аналитики полагают, что Китай останется крупнейшим рынком для ИИ в регионе, а самыми быстрорастущими станут рынки Индии и Японии.

Сейчас на АТР приходится около 15% общемировых расходов на генеративный ИИ. К 2027 году эта доля может вырасти до 29%, прогнозируют эксперты IDC.

IDC International Data Corporation АТР
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