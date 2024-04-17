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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала активно работать над улучшением оборонного потенциала стран ЕС из-за возможности возникновения в будущем вооруженного конфликта, который затронет Евросоюз.

"Угроза войны, может, и не является неизбежной, но она возможна. Нам следует быть готовыми. И начать нужно с острой необходимости восстановления, восполнения и преобразования вооруженных сил стран-членов ЕС", - сказала фон дер Ляйен, выступая на европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе.

По ее словам, Европа должна стремиться к разработке и производству оружия следующего поколения, к обеспечению технологического превосходства на будущее.

"Это означает активизировать развитие оборонно-промышленного потенциала в следующие пять лет, это насущная задача", - отметила глава ЕК.

В конце февраля фон дер Ляйен заявила о необходимости для ЕС в ближайшие пять лет работать над будущей архитектурой европейской безопасности "во всех ее измерениях, со всей необходимой скоростью и политической волей".

Урсула фон дер Ляйен ЕС ЕК
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