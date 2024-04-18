Фондовые индексы США снизились

S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе 4-ю сессию подряд

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе четвертую сессию подряд.

Рынок акций США уверенно вырос в первом квартале, и инвесторы скептически оценивают потенциал его дальнейшего подъема.

"Комбинация геополитической неопределенности, высоких процентных ставок, "ястребиной" позиции Федеральной резервной системы (ФРС), а также разочарованности динамикой инфляции временно позволяют "медведям" выйти на первый план", - отмечает аналитик Nationwide Марк Хакетт.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

"У ФРС есть полное право удерживать ставку, пока рынок труда остается сильным, потребление не страдает, при том что типичные последствия быстрого ужесточения политики для экономики не очевидны", - заявил управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.

Экономическая активность в США в целом незначительно выросла с конца февраля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В 10 из 12 округов наблюдалось слабое (slight) или сдержанное (modest) усиление активности, еще два сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике.

Внимание трейдеров смещается на недавно стартовавший сезон корпоративной отчетности.

Котировки американских чипмейкеров снизились по итогам торгов вслед за публикацией слабых квартальных результатов голландским производителем оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV.

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices Inc. упала на 5,8%, Nvidia Corp. - на 3,9%, Super Micro Computer Inc. - на 1,7%.

Капитализация Travelers Cos. Inc. снизилась на 7,4%. Одна из крупнейших в США компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая увеличила чистую прибыль в первом квартале на 15%, однако скорректированный показатель не оправдал ожиданий.

Акции Tesla Inc. теряют в цене 1,1%. Компания намерена вынести на повторное голосование вопрос о вознаграждении главы компании Илона Маска на сумму $56 млрд, отмененное ранее Канцлерским судом штата Делавэр. На годовом собрании акционеров Tesla, которое пройдет 13 июня, также будет поднят вопрос о переносе регистрации компании из Делавэра в Техас.

Бумаги Abbott Laboratories подешевели на 3%. Чистая прибыль американского производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в первом квартале снизилась на 7%, а выручка повысилась на 2% и превзошла ожидания рынка.

Стоимость акций United Airlines Holdings Inc. взлетела на 17,5%. Авиакомпания сократила чистый убыток в первом квартале более чем на треть и увеличила выручку почти на 10%, при этом скорректированный показатель и доходы оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги American Airlines Group Inc. и Delta Air Lines Inc. подорожали на 6,6% и 2,9% соответственно.

Цена акций Children's Place Inc. подскочила на 16,5%. Компания, владеющая сетью магазинов детской одежды, сообщила, что ее мажоритарный акционер - саудовская Mithaq Capital - предоставит ей новый кредит на сумму $90 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду снизился на 45,66 пункта (0,12%) и составил 37753,31 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 29,2 пункта (0,58%) - до 5022,21 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 181,88 пункта (1,15%) и составил 15683,37 пункта.