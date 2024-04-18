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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг начал ранее не анонсировавшийся визит в Киев, сообщает Bild.

"По прибытии он заявил, что этот визит не носит единичный или экстренный характер и что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сообщает издание.

Это второй визит Хабека на Украину с момента начала специальной операции РФ в феврале 2022 года. В четверг вместе с вице-канцлером прибыла делегация представителей бизнеса.

Темы переговоров в Киеве – состояние украинской энергетической инфраструктуры, неотложная помощь, укрепление экономики, экономические отношения Германии и Украины.

В частности, с Хабеком приехал исполнительный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух. Эта компания производит зенитные ракетные системы (ЗРК) IRIS-T SLM. Раух заявил газете Bild, что три эти ЗРК уже находятся на Украине, а "дальнейшие поставки будут в этом году; следующая установка поступит через несколько недель".

Среди тем для обсуждения также будущее Украины после кризиса: следующая конференция по реконструкции Украины должна пройти в середине июня в Берлине.

Украина Германия Роберт Хабек Diehl Defence IRIS-T
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