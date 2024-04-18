Эстония сократит часы работы пограничного пешеходного перехода с Россией в Нарве

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило сократить с 1 мая временя работы самого оживленного пограничного пешеходного перехода на российскую сторону Нарва-Ивангород. Пока он работает круглосуточно, но с мая он будет работать с 7 до 23 часов, сообщила пресс-служба правительства.

Россия 1 февраля 2024 года начала реконструкцию погранперехода в Ивангороде, в связи с чем было закрыто пересечение границы на автомобильном транспорте, предположительно, до конца 2025 года, напомнили в правительстве Эстонии. Пешеходное сообщение пока остается открытым.

Для проезда из Эстонии в Россию теперь приходится доезжать автобусом до Нарвы, пешком пересекать границу и затем пересаживаться на автобус уже на российской стороне. Такой же порядок действует и в обратном направлении.

После закрытия пограничных переходов с Россией в соседней Финляндии нагрузка на эстонские переходы возросла, так как многие люди теперь вынуждены добираться до места назначения через пассажирские переходы в Эстонии. КПП в Нарве является для них самым близким и удобным.