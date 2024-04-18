Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Эстония сократит часы работы пограничного пешеходного перехода с Россией в Нарве

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило сократить с 1 мая временя работы самого оживленного пограничного пешеходного перехода на российскую сторону Нарва-Ивангород. Пока он работает круглосуточно, но с мая он будет работать с 7 до 23 часов, сообщила пресс-служба правительства.

Россия 1 февраля 2024 года начала реконструкцию погранперехода в Ивангороде, в связи с чем было закрыто пересечение границы на автомобильном транспорте, предположительно, до конца 2025 года, напомнили в правительстве Эстонии. Пешеходное сообщение пока остается открытым.

Для проезда из Эстонии в Россию теперь приходится доезжать автобусом до Нарвы, пешком пересекать границу и затем пересаживаться на автобус уже на российской стороне. Такой же порядок действует и в обратном направлении.

После закрытия пограничных переходов с Россией в соседней Финляндии нагрузка на эстонские переходы возросла, так как многие люди теперь вынуждены добираться до места назначения через пассажирские переходы в Эстонии. КПП в Нарве является для них самым близким и удобным.

Ивангород Нарва Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Баварии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Индонезии из-за извержения вулкана Руанг закрыли аэропорт в Манадо

Нефть умеренно дорожает после падения накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 18 апреля

Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снизились

СМИ утверждают, что Израиль планировал удар по Ирану 15 апреля, но отложил атаку

СМИ утверждают, что Израиль планировал удар по Ирану 15 апреля, но отложил атаку

Протестующие в Грузии выдвинули властям ультиматум по законопроекту об иноагентах

Протестующие в Грузии выдвинули властям ультиматум по законопроекту об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });