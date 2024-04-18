Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Виды Нагорного Карабаха Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдамском районе (Карабахский регион Азербайджана) прекращает свою деятельность, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства нацобороны Турции Зеки Актюрк.

"Работы, направленные на завершение деятельности мониторингового центра, ведутся при координации сторон", - сказал он.

Совместный мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха является логичным следствием признания этой территории частью Азербайджана со стороны премьера Армении Никола Пашиняна.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана. Последние военные действия в Карабахе произошли осенью 2023 года: Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. На территорию Армении въехали более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование.