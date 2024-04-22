Песков заявил, что для миротворцев РФ в Карабахе не осталось больше функции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха отвечает новым реалиям, сложившимся в регионе после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".

"Поэтому реалии геополитические там изменились, и не осталось больше функции для них (миротворцев - ИФ)", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, "сейчас речь идет о новой жизни: есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы, часть уже согласована, и ведется работа между двумя сторонами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи".

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана. Последние военные действия в Карабахе произошли осенью 2023 года: Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. На территорию Армении въехали более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование.