Боррель призвал ускорить поставки вооружений Украине, включая средства ПВО

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о необходимости ускорения поставок оружия Украине, в том числе систем ПВО.

"Украинцам нужно оружие, и мы должны предоставить его гораздо быстрее. Именно с таким призывом я обратился к министрам обороны (государств ЕС - ИФ). В ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения по отправке на Украину дополнительных средств ПВО. В противном случае электроэнергетическая система Украины будет разрушена", - сказал глава дипломатии ЕС в четверг журналистам на итальянском острове Капри, где проходит совещание министров иностранных дел стран G7.

Отвечая на вопрос, предоставят ли США Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, Боррель отметил, что они имеются и у других стран.

"Мы не можем полагаться только на Соединенные Штаты. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: "О, да, Соединенные Штаты это сделают". Мы должны сделать это. У нас есть "Пэтриоты", есть системы противоракетной обороны. Мы должны извлечь их из наших ангаров, где они "на всякий случай", и отправить на Украину (...). Я уверен, что мы это сделаем, но это нужно сделать быстро", - сказал глава европейской дипломатии.