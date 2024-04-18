Число заявок на пособие по безработице в США вторую неделю составило 212 тыс.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, также осталось неизменным - 214,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличилось до 1,812 млн - максимума с конца января, по сравнению с 1,810 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали повышения показателя до 1,818 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,817 млн.