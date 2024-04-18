Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Число заявок на пособие по безработице в США вторую неделю составило 212 тыс.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, также осталось неизменным - 214,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличилось до 1,812 млн - максимума с конца января, по сравнению с 1,810 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали повышения показателя до 1,818 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,817 млн.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Часть застрявших в ОАЭ российских туристов вернется домой в ближайшее время

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Песков назвал незаконными аресты недвижимости россиян во Франции

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Эстония сократит часы работы пограничного пешеходного перехода с Россией в Нарве

В Баварии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Индонезии из-за извержения вулкана Руанг закрыли аэропорт в Манадо

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });