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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Госдеп заявил, что США проголосуют против проекта резолюции СБ ООН по Палестине

Госдеп заявил, что США проголосуют против проекта резолюции СБ ООН по Палестине
Фото: SerrNovik via Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США проголосуют против проекта резолюции СБ ООН, которая рекомендует Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в организации, заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Среди причин такого решения он, в частности, упомянул то, что группировка ХАМАС по-прежнему "имеет власть" в секторе Газа.

По его словам, для получения Палестиной статуса полноправного члена ООН ей необходимо напрямую вести переговоры с Израилем.

Проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к ГА ООН наделить Палестину статусом полноправного члена вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Голосование в СБ ООН по этому предложению, как ожидается, пройдет в ночь на пятницу.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в сентябре 2011 года подал заявку на полноправное вступление палестинского государства, но тогда не удалось заручиться необходимой поддержкой девяти из 15 членов СБ ООН. С ноября 2012 года палестинцы получили статус страны-наблюдателя в ООН. Соответствующее решение Генеральная Ассамблея ООН поддержала двумя третями голосов.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция. Ранее в апреле премьер-министр Испании Педро Санчес не исключил, что Мадрид признает палестинское государство до июля этого года.

Госдепартамент ООН США Палестина Израиль
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