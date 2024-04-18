Саммит ЕС поручил продолжить работу над повышением пошлин на продукцию АПК РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Европейский совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию (ЕК) продолжить работу над дополнительными ввозными пошлинами на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии.

Совету ЕС и ЕК по итогам внеочередного саммита ЕС 17-18 апреля поручено продолжить работу по "введению дополнительных тарифов на некоторые виды импорта в Европейский союз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, принимая во внимание воздействие на единый рынок и гарантируя, что транзит таких товаров в развивающиеся страны останется незатронутым", говорится в документе.

Главным вопросом саммита была конкурентоспособность ЕС, и в документе это поручение объясняется обеспечением конкурентоспособности европейского сельскохозяйственного сектора и трактуется как защита фермеров Евросоюза.

О подобных планах на предыдущем саммите ЕС 21-22 марта объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В дальнейшем Еврокомиссия представила предложение о введении повышенных пошлин на импорт в Евросоюз российской и белорусской зерновой продукции, а также масличных и продуктов их переработки, в частности, подсолнечного шрота.

Авторы документа заявляли, что такая мера не будет влиять на поставки зерновых из РФ и Белоруссии в третьи страны.