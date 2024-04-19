Телевидение Ирана сообщает об ударе по аэропорту Исфахана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иранское телевидение сообщает о взрывах в районе аэропорта Исфахана, средства ПВО отражают воздушную атаку.

Гендиректор иранской компании аэропортов и аэронавигации сообщил, что воздушное сообщение было приостановлено в Исфахане, Ширазе и Тегеране.

Веб-сайты, отслеживающие гражданские самолеты, показывают, что они отклонялись от маршрутов через иранское воздушное пространство.

Ранее телеканал АВС, ссылаясь на американского чиновника, сообщил, что Израиль запустил ракеты по объекту в Иране.

"Официальный представитель США подтвердил ABC, что израильские ракеты поразили объект в Иране", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что чиновник "не смог подтвердить, были ли также поражены объекты в Сирии и Ираке".