Главкомом ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Адмирал Александр Моисеев указом президента РФ назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Новым командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр обороны Сергей Шойгу сообщил об указе президента о назначении главкома ВМФ, а также командующих Северным и Черноморским флотами, заявили в Минобороны России.

"Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, министерство обороны РФ и, конечно, страна", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

В марте Моисеев участвовал в официальных мероприятиях в качестве врио главкома ВМФ РФ.

C мая 2019 года главкомом ВМФ России был адмирал Николай Евменов.

До недавнего времени Моисеев командовал Северным флотом РФ.

Кабанцов был первым заместителем - начальником штаба Северного флота.

Пинчук в прошлом командовал Каспийской флотилией.

Биография Александра Моисеева

Моисеев родился 16 апреля 1962 года Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.Попова (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н.Кузнецова. В 2011 году с отличием окончил военную академию Генштаба РФ.

Служил на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами.

В 1998 году под командованием Моисеева атомная подлодка "Новомосковск" впервые в истории успешно запустила на околоземную орбиту космический спутник.

В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. В мае 2019 года Моисеев возглавил Северный флот РФ.

Указом президента РФ в 2011 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Моисееву, имевшему тогда звание капитана 1-го ранга, было присвоено звание Героя РФ. Моисеев - кавалер двух орденов Мужества, ордена "За военные заслуги", награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, ведомственными орденами и медалями.