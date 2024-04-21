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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

Один человек погиб

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В результате крушения двух вертолетов SH-60K морских сил самообороны Японии погиб один человек, семеро пострадали, сообщило агентство Associated Press.

На борту каждого вертолета находились по четыре члена экипажа. В ходе спасательной операции семь человек были обнаружены живыми, из воды извлечено тело одного погибшего.

Как сообщил журналистам японский министр обороны Минору Кихара, связь с вертолетами была потеряна во время ночного тренировочного полета вблизи острова Торисима примерно в 600 км к югу от Токио.

По словам министра, вертолеты, возможно, столкнулись друг с другом. Будет проведено расследование катастрофы.

Токио Япония
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