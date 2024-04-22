Китай в марте нарастил импорт российской нефти до объемов, близких к рекордным

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китай в марте увеличил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,55 млн б/с, что всего на 10 тыс. б/с меньше рекордных объемов июня прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 10,81 млн тонн нефти против 9,1 млн тонн в феврале. Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в марте составил 349 тыс. тонн против 314 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 – 2,55 млн б/с по сравнению с 2,29 млн б/с в феврале.

Таким образом, среднесуточный объем поставок из РФ в КНР в марте увеличился на 11,4% к предыдущему месяцу. Объем импорта Китаем российской нефти был также близок к рекордным значениям июня прошлого года, когда Пекин ежесуточно ввозил из РФ 2,56 млн б/с.

Второй крупнейший экспортер нефти в Китай – Саудовская Аравия – в прошлом месяце напротив снизил поставки: с 1,76 млн б/с в феврале до 1,48 млн б/с. Общий объем нефти, поступивший из королевства в Поднебесную, составил почти 6,3 млн тонн.

Всего Китай импортировал в марте 49,05 млн тонн, или 11,55 млн б/с против 44,14 млн тонн, или 11,11 млн б/с в феврале.

Общий импорт нефти Китаем в I квартале составил 137,36 млн тонн на $80,84 млрд. На долю России пришлось 28,52 млн тонн, или чуть больше 20% от общего объема. Доходы Москвы от поставок нефти в КНР в январе-марте составили $16,34 млрд.