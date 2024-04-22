Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

На юге Киргизии вода прорвала противоселевую дамбу, идет эвакуация

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На юге Киргизии за последние три дня сошло 30 селей, жителей 300 домов эвакуируют, сообщает МЧС страны.

"В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях зафиксированы 30 селевых потоков с 20 апреля", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы МЧС, 22 апреля сели и подтопления произошли в четырех местах, 21 апреля - в 16 местах, 20 апреля - в 10 населенных пунктах. В селе Эски-Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области вода прорвала противоселевую дамбу, эвакуируют жителей 300 домов.

Кроме того, сели сошли в некоторых селах Таласской области. На месте находятся сотрудники МЧС, известно о подтоплении домов в селах Кок-Кашат, Ак-Жар и Кара-Суу.

Ранее в Ошской области Киргизии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за схода селей. Один человек погиб.

Киргизия Джалал-Абадская область Ошская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению

Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению

Китай в марте нарастил импорт российской нефти до объемов, близких к рекордным

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Финляндско-эстонский газопровод Balticconnector вновь введен в эксплуатацию

Нетаньяху призвали уйти в отставку вслед за главой военной разведки Израиля

Нетаньяху призвали уйти в отставку вслед за главой военной разведки Израиля

Глава военной разведки Израиля уходит в отставку

Глава военной разведки Израиля уходит в отставку

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 апреля

Иран и США не ведут прямых переговоров

Иран и США не ведут прямых переговоров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });