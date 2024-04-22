На юге Киргизии вода прорвала противоселевую дамбу, идет эвакуация

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На юге Киргизии за последние три дня сошло 30 селей, жителей 300 домов эвакуируют, сообщает МЧС страны.

"В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях зафиксированы 30 селевых потоков с 20 апреля", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы МЧС, 22 апреля сели и подтопления произошли в четырех местах, 21 апреля - в 16 местах, 20 апреля - в 10 населенных пунктах. В селе Эски-Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области вода прорвала противоселевую дамбу, эвакуируют жителей 300 домов.

Кроме того, сели сошли в некоторых селах Таласской области. На месте находятся сотрудники МЧС, известно о подтоплении домов в селах Кок-Кашат, Ак-Жар и Кара-Суу.

Ранее в Ошской области Киргизии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за схода селей. Один человек погиб.