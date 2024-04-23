Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы в рамках процедурного голосования во вторник поддержали законопроекты о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Инициативы поддержали 80 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов. Против высказались 19 сенаторов. Трансляцию заседания вел общественный телерадиоканал PBS.

Законопроект о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Кроме того, сенаторы поддержали предложение о выделении дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из выделенных средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.

Также помощь предоставят союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, $8,1 млрд выделят "на противодействие Китаю", еще $2 млрд - на финансирование Тайваня и других союзников.

В пакет входит и законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировки соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

Окончательное голосование в сенате может состояться позже во вторник.

Все эти законопроекты 20 апреля одобрила палата представителей Конгресса США.

В апреле Байден уже высказывался в поддержку представленных спикером палаты Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и выражал готовность их подписать.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в палате представителей выступили за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.