Постпред РФ при ООН заявил о необходимости запрета любого оружия в космосе

Россия намерена представить СБ ООН соответствующую резолюцию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия заветировала в СБ ООН подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, так как считает, что запрет должен касаться и обычных видов вооружения, заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Крайне показательно, что ни в ходе сегодняшнего заседания, ни ранее авторы проекта так и не смогли ответить на вопрос, чем конкретно не устраивает их наше предложение: добавить призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения", - сказал Небензя, комментируя российское вето, а также отказ членов Совбеза одобрить предложенную РФ и КНР поправку к проекту резолюции.

Дипломат, говоря о разногласиях с США по данной теме, подчеркнул, что "мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, а вы этого не хотите".

По словам Небензи, Штаты и их союзники "некоторые время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем, в космическом пространстве".

"Хочу еще раз заявить для протокола: мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружения, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено Договором о космосе", - заявил он, предположив, что западные страны не готовы заключить такое соглашение.

Российский постпред подчеркнул, что продолжит работу со странами Совбеза по вопросу о запрете на размещение оружия в космосе. "Планируем в ближайшее время представить в СБ ООН альтернативный проект резолюции и начать по нему переговорную работу", - сказал он.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании СБ ООН, что не понимает, почему Россия заветировала подготовленный США и Японией проект резолюции.

"Это - упущенная возможность восстановить доверие в вопросе об обязательствах сторон в том, что касается контроля над вооружениями", - сказала она.