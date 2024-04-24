Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по неразмещению ядерного оружия в космосе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Члены СБ ООН не приняли проект резолюции, касающийся неразмещения ядерного оружия в космосе.

На голосовании 13 стран поддержали проект, Китай воздержался. Россия применила право вето.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "в первую очередь, это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы".

"Они (поправки - ИФ) предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений".

"Подтверждаем строгую приверженность Российской Федерации международно-правовым обязательствам в области космического права, в т.ч. Договору о космосе 1967 года. Подчеркиваем неизменную готовность оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договоренность по ПГВК", - сообщила Захарова.

Резолюцию разработали США совместно с Японией разработали данный проект резолюции. В ней говорится, что "наша общая цель - не допустить гонки вооружений в космосе", а также требуется выполнение обязательств в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли".

Кроме того, в документе содержится призыв к членам Совбеза "не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли".

Ранее в апреле постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Япония выступают против включения в проект резолюции СБ о неразмещении ядерного оружия в космосе пункта об отказе от развертывания там любых видов вооружений. "Они хотят включить требование об отказе разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для размещения в космосе, но они настроены против более широкого аналогичного обязательства относительно размещения там любого вида оружия", - подчеркнул Небензя.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в марте подчеркнул, что американский проект резолюции политизирован, оторван от реальности и не прорабатывался на экспертном уровне.

В начале марта президент РФ Владимир Путин вновь подтвердил позицию Москвы, выступающей категорически против размещения ядерного оружия в космосе. "Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что у РФ нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе.