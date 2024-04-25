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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Большинство французов сомневаются, что Макрон имеет влияние на решения ЕС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины французов считают, что президент страны Эммануэль Макрон не имеет реального влияния на функционирование и решения Евросоюза, свидетельствуют результаты опроса для телеканала BFM TV, опубликованные в четверг.

Согласно исследованию, 57% полагают, что у Макрона нет такого влияния с 2017 года. 42% придерживаются противоположного мнения. Остальные респонденты воздержались от оценки.

Результаты опроса были опубликованы на фоне выступления Макрона в Сорбонне в четверг, которое посвящено как раз тематике ЕС.

Опрос проводился 23-24 апреля. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Эммануэль Макрон ЕС Франция
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