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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Выручка Great Wall Motor в I квартале достигла рекорда

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в стране, в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль до 3,228 млрд юаней ($446 млн) по сравнению с 174,2 млн юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Выручка выросла на 47,6% и достигла рекордных 42,86 млрд юаней. Это обусловлено как повышением средней стоимости автомобилей, так и ростом объема продаж на зарубежных рынках.

В январе-марте GWM продала 275,3 тыс. машин, что на 25,1% превысило показатель предыдущего года. В том числе реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила более чем вдвое – до 59,2 тыс.

Инвестиции в НИОКР повысились на 27,7% и составили 1,96 млрд юаней.

Котировки акций GWM выросли на 7,4% по итогам торгов в Шанхае в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя увеличилась на 5,4%, в то время как фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 2,6%.

Great Wall Motor Китай
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