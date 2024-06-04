Great Wall Motor в августе закроет штаб-квартиру в Европе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM) прекратит работу европейской штаб-квартиры, которая расположена в Мюнхене, в августе 2024 года, сообщила пресс-служба компании.

Склад запчастей GWM будет перемещен из Нюрнберга в Амстердам. Его размер будет увеличен вдвое, чтобы обеспечить наилучший сервис для клиентов в европейском регионе.

"В условиях все более сложного европейского рынка электромобилей в сочетании с многочисленными неопределенностями в будущем Great Wall Motor Group соответствующим образом скорректирует свою будущую стратегию для Европы, - говорится в сообщении. - Мы будем сотрудничать с нашими нынешними партнерами для продолжения продаж и обслуживания в Европе".

По данным германских СМИ, в штаб-квартире в Мюнхене работало около 100 человек.

GWM также сообщила, что продала в мае 91,46 тысячи автомобилей, что на 9,5% ниже показателя за тот же месяц прошлого года и на 3,5% меньше апрельских поставок. В том числе на экспорт были отправлены 34 477 машин.

В январе-мае продажи составили 461,589 тыс. автомобилей, что составляет всего 23% от годового плана поставок в 1,9-2 млн.

С начала 2024 года капитализация GWM увеличилась на 21%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 8,5%.