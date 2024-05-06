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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Париж доволен обязательствами Пекина не поставлять оружие Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином приветствовал обязательства китайской стороны воздерживаться от продажи оружия России.

"Мы с одобрением относимся к обязательствам китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия Москве (...) и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", - сказал Макрон в понедельник в Париже на совместной пресс-конференции со своим гостем.

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По словам президента, во время обсуждения события на Украине они выразили солидарное мнение по поводу "уважения территориальной целостности и суверенитета государств".

"Мы переживаем исторический поворотный момент", - сказал Макрон, указав на "значительный риск фрагментации мира".

По мнению французского президента, отношения между Китаем и Францией "могут сыграть полезную роль за пределами двусторонних отношений".

Си Цзиньпин КНР Франция РФ Эммануэль Макрон
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