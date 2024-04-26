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Расходы американцев в марте подскочили сильнее прогнозов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Расходы населения США в марте 2024 года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,5%.

Консенсус-прогноз, который приводит Bloomberg, предполагал рост расходов на 0,6%, доходов – на 0,5%.

Для сравнения: в феврале доходы американцев выросли на 0,3%, расходы – на 0,8%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении – 0,3% и 2,8% соответственно.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США
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