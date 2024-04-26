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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за заявлений главы КГБ республики

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за заявлений главы белорусского Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля о попытках нанесения ударов боевыми дронами с литовской территории, сообщил в пятницу МИД Литвы.

Как говорится в сообщении, 26 апреля МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии Ярослава Хмыля и "вручил ему дипломатическую ноту, в которой выражается решительный протест" в связи с заявлениями, сделанными накануне Тертелем "об угрозах, якобы исходящих со стороны Литвы, в том числе о якобы ударах военных дронов с территории Литвы" по объектам в Белоруссии.

Там добавили, что "МИД Литвы потребовал от МИД Белоруссии немедленно опровергнуть дезинформацию". "Он также подтвердил, что Литва примет все возможные меры для обеспечения своей безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Ранее Тертель заявил, что КГБ провел "ряд мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах".

КГБ Литва Белоруссия Иван Тертель Минск
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