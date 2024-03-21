Супруга Карла III отметила его хорошее самочувствие

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Королева-консорт Великобритании Камилла сообщила, что ее проходящий лечение от рака супруг король Карл III чувствует себя хорошо, передает в четверг Sky News.

"Он чувствует себя очень хорошо... он очень разочарован тем, что не смог приехать сюда", - рассказала Камилла, во время визита в столицу Северной Ирландии Белфаст.

Также, когда Камилла посетила местный магазин, работники передали ей открытку для Карла III с пожеланиями о скорейшем выздоровлении.

В феврале Букингемский дворец сообщил, что у Карла III был диагностирован рак. В сообщении дворца не уточнялось, о какой именно форме рака идет речь. Также не уточнялось, на какой стадии находится заболевание.