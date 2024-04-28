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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

РФ и Белоруссия рассматривают разработку союзной программы по судостроению

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия могут разработать совместную программу по судостроению, сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник.

"Сотрудничество с Российской Федерацией - не только самолеты. Это большой блок станкостроения, микроэлектроники, аэродромной тематики. Сейчас мы рассматриваем вопрос разработки программы по совместному судостроению", - сказал министр в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, двусторонне сотрудничество представляет собой большой пласт различных проектов, которые дополняют друг друга в Союзном государстве.

"Сегодня согласовано 25 проектов, на стадии рассмотрения еще семь. Пять из них уже одобрены российской стороной. Сегодня осталось выбрать совсем небольшое количество ресурсов, но с учетом этих семи проектов они все, безусловно, будут освоены. И с Минпромторгом достигнуты договоренности о выделении еще одного транша под высокотехнологичные совместные проекты", - отметил глава Минпрома Белоруссии.

Белоруссия Минпромторг
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