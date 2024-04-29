Азиатские рынки акций растут

Японские биржи закрыты в связи с праздником

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник, биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели.

На этой неделе инвесторы ждут публикации официальных значений индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае за апрель и данных о промышленном производстве и розничных продажах в Японии за март.

Кроме того, во вторник-среду состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Country Garden Services Holdings и Longfor Group Holdings, дорожающие на 8,6%.

Также значительно увеличивается капитализация AIA Group (+7,1%), China Overseas Land & Investment (+5%), New World Development, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+4,8% у обеих), Li Auto (SPB: LI) (+4,7%), Xinyi Glass Holdings, MTR Corp. (+4,6% у обеих) и Xinyi Solar Holdings (+4,5%).

Бумаги Sinopharm Group дешевеют на 6,3%, Trip.com Group - на 4,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 4,1%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,3%, Techtronic Industries - на 3%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec)- на 2,9%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 2,8%, China Hongqiao Group - на 2,5%, China Mobile (SPB: 941) - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 1%.

Рыночная стоимость Korean Air Lines растет на 1,4%, Posco - на 3,3%, Hyundai Motor - на 1,2%.

Акции Samsung Electronics теряют в цене 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Лидером роста на торгах в Сиднее выступают бумаги Boss Energy, дорожающие на 8,7%.

Котировки акций PEXA Group и Liontown Resources растут на 6,7%.

Между тем капитализация Rio Tinto не меняется, BHP - снижается на 0,4%.