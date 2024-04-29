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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Место для хранилища радиоактивных отходов в Белоруссии выберут до конца 2024 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия определится с местом для хранилища радиоактивных отходов до конца года, заявила замначальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Екатерина Шмелева.

"Планируется, что к концу года будет определена перспективная площадка для строительства будущего пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО)", - сообщила она журналистам на пресс-конференции в Минске.

По словам Шмелевой, на данный момент уже выбраны определенные районы, проводятся испытания и измерения, а по их результатам будет подготовлен проект для госкомиссии.

В качестве вариантов размещения радиактивных отходов в Белоруссии рассматривают площадки в Брагинском и Хойникском районах Гомельской области, входящих в состав Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также в Славгородском районе Могилевской области.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в конце марта сообщал, что белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами и АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона госкорпорации "Росатом") подпишут "дорожную карту" по сотрудничеству в сфере утилизации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Он напомнил, что первая очередь строительства пункта захоронения радиоактивных отходов в Белоруссии должна быть введена к 2030 году.

Гомель МЧС Минск Могилев Росатом Белоруссия
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