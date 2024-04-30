Полиция начала оттеснять протестующих перед парламентом в Тбилиси

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полиция и спецназ начали оттеснять участников акции протеста, блокирующих выходы из здания парламента Грузии, где завершилось пленарное заседание, на котором рассматривается законопроект об иноагентах.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиции Ника Мелия, энергии у оппозиции очень много и ее хватит, чтобы ежедневно устраивать акции протеста и тем самым создавать проблемы властям.

"Насилие полиции над участниками акции вызовет еще больший протест", - сказал Мелия.

В парламенте Грузии в среду продолжится обсуждение во втором чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".