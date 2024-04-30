В Тбилиси оппозиция вновь протестует против принятия закона об иноагентах

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Очередная акция оппозиционных сил проходит в эти часы у здания парламента Грузии, где депутаты на пленарном заседании рассматривают во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Часть участников акции находятся у выходов из здания парламента на прилегающих улицах. Они заявляют, что будут проводить акции протеста ежедневно, пока законопроект о прозрачности не будет отозван из парламента.

Один из лидеров оппозиции - Ника Гварамия - сказал журналистам, что вчерашние заявления Бидзины Иванишвили на митинге своих сторонников были "предательскими" в отношении грузинского народа, так как миллиардер открыто заявил о конфронтации с Евросоюзом.

Пока ситуация на акции спокойная и полиция не предпринимает каких-либо силовых действий, но положение может измениться в ближайшее время, когда будет завершено пленарное заседание и депутаты начнут покидать здание.

Обсуждение законопроекта с утра вторника проходит в острой полемике. Депутаты от оппозиции обвиняют парламентское большинство в насильственном принятии закона об иноагентах.

Почетный председатель партии "Грузинская мечта", экс-премьер-министр Грузии Иванишвили пообещал на провластном митинге в Тбилиси в понедельник, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году.