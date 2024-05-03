Лидер британских лейбористов призвал ко всеобщим выборам в стране

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер после появления первых предварительных результатов на местных выборах в Англии высказался в пользу всеобщих выборов в Великобритании, сообщает The Telegraph.

"Мы хотим всеобщих выборов, мы хотим победить на этих всеобщих выборах, мы хотим продвинуть нашу страну вперед", - заявил Стармер.

Согласно первым появившимся результатам, Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака потеряла 104 места в местных советах, в то время как Лейбористская партия получила 67.

По оценкам экспертов, данные результаты свидетельствуют о том, что, скорее всего, именно лейбористы сформируют следующее британское правительство, и Стармер станет премьер-министром.

Кроме того, кандидат от лейбористов Крис Уэбб одержал победу на довыборах в избирательном округе в Южном Блэкпуле, назначенных в связи с тем, что бывший депутат парламента от Консервативной партии Скотт Бентон подал в отставку после того, как его признали виновным в неправомерной лоббистской деятельности.

Уэбб набрал 10,8 тыс. голосов. Его соперник Дэвид Джонс, кандидат от Консервативной партии, - 3,2 тыс.

"Это фантастический результат, действительно первоклассный результат, и здесь, в Блэкпуле, было отправлено сообщение непосредственно премьер-министру, потому что это было парламентское голосование, оно адресовано непосредственно Риши Сунаку. Пора сказать: сыты по горло вашим упадком, хаосом и расколом, мы хотим перемен", - добавил лидер Лейбористской партии.

Накануне в Англии прошли местные выборы. На них избирали членов 107 советов, образующих местные администрации. Всего в Англии кандидаты от различных партий претендуют на 2,6 тыс. мест.

По результатам выборов также определят новых мэров ряда городов Англии, включая Лондон, и 37 комиссаров по полицейским и криминальным делам в Англии и Уэльсе.

Итоги выборов огласят не позднее воскресенья.

Местные выборы в Англии проводятся ежегодно в первый четверг мая. В Шотландии и Северной Ирландии подобные выборы не проводятся. В Уэльсе не организовывают выборы в местные советы, однако избирают комиссаров по полицейским и криминальным делам.