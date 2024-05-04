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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ход мирного процесса между Баку и Ереваном

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели в субботу встречу в Гамбии на "полях" саммита Организации Исламского сотрудничества.

По данным МИД Азербайджана, министры обсудили повестку отношений Баку и Анкары, отметили роль межмидовских политических консультаций и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в расширении связей между двумя странами. Кроме того, обсуждалось развитие так называемого Среднего коридора для увеличения грузоперевозок между Востоком и Западом.

Как отмечается, главы МИД также обсудили текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. "Байрамов проинформировал Фидана о результатах делимитации азербайджано-армянской границы", - говорится в сообщении.

Азербайджан Джейхун Байрамов Турция Хакан Фидан
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