Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Уничтожен склад ракетного вооружения западного производства около Одессы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении склада ракетного вооружения западного производства в районе Одессы.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, также за сутки поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цехи производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах.

Как сообщили военные, "средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы Hammer".

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23 762 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 917 танков и других боевых бронированных машин, 1 279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 479 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки

Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки
Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ сообщили, что ХАМАС требует окончания операции Израиля в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Макрон заявил о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией

Макрон заявил о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией

Что произошло за день: суббота, 4 мая

В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана

В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана
Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ допустили готовность ХАМАС согласиться на первую фазу перемирия с Израилем

Садик Хан остался мэром Лондона на третий срок

Садик Хан остался мэром Лондона на третий срок

Президент Грузии обвинила кабмин в атаке на Конституцию для изменения курса страны

Президент Грузии обвинила кабмин в атаке на Конституцию для изменения курса страны

Активисты потребуют в Ереване отмены процесса делимитации границы с Баку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });