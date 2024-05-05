Уничтожен склад ракетного вооружения западного производства около Одессы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении склада ракетного вооружения западного производства в районе Одессы.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, также за сутки поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цехи производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах.

Как сообщили военные, "средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы Hammer".

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23 762 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 917 танков и других боевых бронированных машин, 1 279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 479 единиц специальной военной автомобильной техники.