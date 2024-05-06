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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Фондовые индексы США выросли на данных с рынка труда

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных с рынка труда.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 243 тыс., по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре, отмечает MarketWatch.

Цена бумаг Apple Inc. в пятницу выросла на 6%. Компания сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале (январь-март), однако показатели превзошли ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы buyback на $110 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов до 25 центов на акцию.

Акции Amgen подскочили на 11,8%, что стало самым значительным дневным подъемом за 15 лет. Биотехнологическая компания в январе-марте зафиксировала чистый убыток из-за списания стоимости активов, но скорректированная прибыль превзошла средний прогноз аналитиков.

Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличил чистую прибыль в первом квартале втрое, выручку - на 17%. Котировки бумаг компании поднялись на 3%.

XPO Logistics в прошедшем квартале резко увеличила чистую прибыль, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов. Стоимость транспортно-логистической компании поднялась на 3,3%.

Hershey Co. увеличил в январе-марте выручку на 9%, лучше консенсус-прогноза. Цена бумаг производителя шоколада выросла на 1%.

Стоимость акций GameStop, сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, взлетела более чем на 29%, что стало максимальным дневным повышением с марта прошлого года. В четверг они подорожали на 17% также без каких-либо явных причин или новостей про компанию, отмечает MarketWatch.

Между тем котировки акций Expedia Group рухнули на 15,3%. Оператор сервисов по бронированию гостиниц и билетов завершил минувший квартал с финансовыми показателями лучше ожиданий, однако ухудшил прогноз роста выручки в 2024 году.

Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, завершил первый квартал с существенной чистой прибылью, причем показатель в расчете на акцию оказался почти в четыре раза больше ожиданий аналитиков. Тем не менее акции компании подешевели на 2,5%, причиной чего стало значительное снижение стоимости биткойна, полагают эксперты.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 450,02 пункта (на 1,18%) и составил 38675,68 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 63,59 пункта (на 1,26%) - до 5127,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 315,37 пункта (на 1,99%) и завершил торги на отметке 16156,33 пункта.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,1% (самый существенный недельный подъем с конца марта), S&P 500 - на 0,5% и Nasdaq - на 1,4%.

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