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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Казахстане 10 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры в Казахстане 10 мая, заявили в МИД Армении.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана будут проведены в Алма-Ате 10 мая 2024 года", - сообщили в понедельник в пресс-службе армянского МИД.

В этот же день МИД Казахстана подтвердил, что переговоры назначены на 10 мая и пройдут в Алма-Ате. Об этом сказал на брифинге в понедельник официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось о предстоящей встрече в Казахстане глав МИД Армении и Азербайджана, однако дата не называлась.

Азербайджан Казахстан Алма-Ата Армения
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