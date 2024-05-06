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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Потребление природного газа в США достигло рекорда в 2023 году

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в США по итогам 2023 года достигло 89,1 млрд кубических футов в сутки, что является самым высоким показателем за время расчетов, говорится в сообщении Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики страны.

С 2018 года спрос на газ увеличивался в среднем на 4% ежегодно.

Объемы потребления газа устанавливали рекорды по итогам каждого месяца с марта по ноябрь 2023 года, отмечается также в сообщении.

Спрос на газ в электроэнергетическом секторе страны повысился на 7% (до 35,4 млрд кубических футов в сутки) из-за сокращения мощностей угольных электростанций. Рекордный месячный объем потребления в данной отрасли был зафиксирован в июле и составил 47,5 млрд кубических футов в сутки (рост на 6% в годовом выражении).

В 2023 году спрос на природный газ в жилом секторе сократился на 10% - до 12,3 млрд кубических футов в сутки, при этом потребление в промышленной сфере практически не изменилось - 23,4 млрд кубических футов в сутки.

США газ
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