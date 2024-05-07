Главы МИД стран ЕС обсудят помощь Украине и Палестине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам в формате "помощь для развития" обсудит во вторник в Брюсселе выплаты Украине и гуманитарную ситуацию на палестинских территориях.

Министры обменяются мнениями о положении на Украине и, в частности, об украинском плане, представленном Киевом 20 марта с целью разблокирования выплат в счет Фонда для Украины на 2024-2027 годы, "обусловленного прогрессом реформ и повесткой инвестиций", говорится в материалах к заседанию совета.

В Брюсселе отмечают, что Еврокомиссия уже дала положительную оценку, подчеркнув, что "план отвечает необходимым критериям и представляет собой целенаправленные и хорошо сбалансированные предложения по целям Фонда для Украины, решает проблемы на пути ее вступления в Евросоюз, соответствует задачам восстановления и реконструкции страны и потребностям ее модернизации".

Дискуссия по Палестине, как ожидается, будет сосредоточена "на гуманитарных и восстановительных аспектах ситуации в свете последних событий и ухудшения гуманитарного положения, а также эволюции реакции ЕС и государств-членов в этом контексте".

Отмечается, что в ходе обсуждения будет использован доклад независимой рабочей группы по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которую возглавляет бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Министрам ЕС будет также предложено "подумать о том, как лучше всего поддержать программу реформ Палестинской автономии после формирования нового палестинского правительства".

Еще одним пунктом основной повестки министерской встречи станет "участие ЕС в нестабильных ситуациях". Это один из центральных международных приоритетов бельгийского председательства в Совете ЕС.

Участники совещания будут также проинформированы о подготовке к "саммиту будущего" - мероприятию высокого уровня, которое состоится в этом году 22-23 сентября "на полях" Генассамблеи ООН. Особое внимание будет уделено финансовому направлению, уточняют в Совете ЕС.