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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Офис крайне правого немецкого депутата Максимилиана Кра обыскали в Брюсселе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Обыски в офисе главного кандидата от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра на предстоящих выборах в Европарламент прошли во вторник в Брюсселе, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на генпрокуратуру Германии.

По данным немецкой генпрокуратуры, "Европарламент дал согласие на вход в помещение" и проведение обыска в офисе депутата.

Кра попал в поле зрения прокуратуры в апреле после того, как его помощника Цзянь Го арестовали по обвинению в работе на китайскую разведку. Прокуратура в Германии полагает, что Цзянь Го предоставлял информацию Пекину по вопросам, связанным с Европарламентом и парламентом Германии. Тогда же немецкая генпрокуратура провела обыски в квартире Цзянь Го в Брюсселе.

После этого Кра пообещал уволить помощника, если обвинения в его адрес будут доказаны.

Европарламент Германия Максимилиан Кра Цзянь Го
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