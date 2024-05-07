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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Испанский банк Sabadell отклонил предложение BBVA о своей покупке за 12,3 млрд евро

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Испанский Banco de Sabadell отклонил предложение о своей покупке другим банком – Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), говорится в пресс-релизе Sabadell.

BBVA направил предложение о покупке Sabadell на прошлой неделе, оценив его в 12,3 млрд евро. Банк предлагал одну свою акцию за 4,83 акции Sabadell, что предусматривало премию в 30% к цене его бумаг до появления слухов о возможном слиянии.

"Предложение значительно недооценивает потенциал Banco Sabadell и перспективы его роста как независимой организации", - отмечается в пресс-релизе.

BBVA и Sabadell уже вели переговоры о слиянии в 2020 году, но тогда сделка сорвалась, поскольку стороны не договорились о цене.

Акции Sabadell дешевеют на 0,8% на торгах во вторник, цена бумаг BBVA поднимается на 2,4%.

Banco de Sabadell Sabadell Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA
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