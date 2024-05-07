Новым первым министром Шотландии избрали Джона Суинни

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бывший замглавы правительства Шотландии Джон Суинни стал новым первым министром этой части Соединенного Королевства, сообщает шотландское телевидение.

"Джон Суинни стал седьмым первым министром Шотландии, за него проголосовали большинство членов шотландского парламента", - информирует телеканал STV.

Отмечается, что депутаты Шотландской партии зеленых воздержались на голосовании, что позволило Суинни добиться большинства голосов. Таким образом, Суинни сменил Хумзу Юсафа, который подал в отставку в конце апреля.

Ожидается, что он вскоре объявит состав нового кабинета министров.

STV отмечает, что накануне Суинни избрали лидером Шотландской национальной партии.

Политический кризис в Шотландии разразился в апреле, когда Юсаф вышел из коалиционного соглашения с шотландскими "зелеными". После этого оппозиционные партии запланировали два голосования о доверии - первому министру и правительству Шотландии. Юсаф предпочел объявить об отставке до проведения этих голосований.

Юсаф сменил Николу Стерджен на посту первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии в марте 2023 года.