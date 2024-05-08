Вучич попросил Си Цзиньпина поддержать Сербию в сфере внешней политики

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Белграду требуется поддержка Пекина, чтобы сохранить независимую внешнюю политику, заявил в среду президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны проводят в среду переговоры в Белграде.

"Будучи маленькой страной, мы сталкиваемся с давлением разных сторон из-за независимой политики, которую мы проводим. Мы просим вас о поддержке", - цитирует Вучича агентство EFE.

Китайский лидер в свою очередь, перед визитом в Белград, отмечал, что Китай будет работать с Сербией для сотрудничества в "большем масштабе и лучшем качестве".

"Вместе мы построим китайско-сербское сообщество, имеющее общее будущее в новой эре", - указал Си Цзиньпин.

Ранее на этой неделе председатель КНР посетил Францию. Ожидается, что после визита в Сербию он отправится в Венгрию.