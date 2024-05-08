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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Hyundai может включить гибриды в продукцию нового завода электромобилей в США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai рассматривает возможность производства гибридных автомобилей наряду с полностью электрическими на новом заводе в американской Джорджии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на глобального президента компании Хосе Муньоса.

По его словам, планы в отношении производственной площадки стоимостью $7,6 млрд значительно изменились за последние шесть месяцев на фоне более слабого спроса на электромобили, чем ожидалось. "Если все идет к росту рынка гибридов, нужно увеличивать мощности под это", - сказал Муньос на проводимом газетой саммите Future of the Car в Лондоне.

При этом будущее по-прежнему за электромобилями, но переход на эту технологию затягивается, добавил президент.

Hyundai занимает второе место в США по продажам электромобилей после Tesla.

Hyundai США
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