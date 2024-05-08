"Дочка" Google представила ИИ-модель для прогнозирования поведения молекул в клетках

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Google DeepMind, дочерняя компания американской Google, входящей в Alphabet Inc., представила модель искусственного интеллекта (ИИ) AlphaFold 3 для работы с живыми клетками.

Согласно публикации в журнале Nature, новая модель дает самые сложные прогнозы в отношении того, как выглядят и взаимодействуют миниатюрные биологические структуры.

Это должно помочь в изучении болезней и поиске способов лечения рака и других заболеваний, пишет Financial Times.

"Биология – это динамическая система, и нужно понимать, как возникают ее атрибуты в результате взаимодействия различных молекул в клетках", - сказал глава и сооснователь DeepMind Демис Хассабис.

DeepMind разработала AlphaFold 3 в сотрудничестве со своим бывшим подразделением Isomorphic Labs из сферы изыскания новых лекарственных средств. Первая версия AlphaFold появилась в 2018 году.