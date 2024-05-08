Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

"Дочка" Google представила ИИ-модель для прогнозирования поведения молекул в клетках

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Google DeepMind, дочерняя компания американской Google, входящей в Alphabet Inc., представила модель искусственного интеллекта (ИИ) AlphaFold 3 для работы с живыми клетками.

Согласно публикации в журнале Nature, новая модель дает самые сложные прогнозы в отношении того, как выглядят и взаимодействуют миниатюрные биологические структуры.

Это должно помочь в изучении болезней и поиске способов лечения рака и других заболеваний, пишет Financial Times.

"Биология – это динамическая система, и нужно понимать, как возникают ее атрибуты в результате взаимодействия различных молекул в клетках", - сказал глава и сооснователь DeepMind Демис Хассабис.

DeepMind разработала AlphaFold 3 в сотрудничестве со своим бывшим подразделением Isomorphic Labs из сферы изыскания новых лекарственных средств. Первая версия AlphaFold появилась в 2018 году.

Google Google DeepMind Alphabet AlphaFold
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 8 мая

Пандемия коронавируса

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

Температура в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом веке

Армения прекращает финансирование ОДКБ

Постпреды ЕС согласовали проект использования доходов от российских активов

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за помех GPS

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Во Франции встречают судно с олимпийским огнем

Песков поставил под сомнение правдивость информации, исходящей от СБУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });