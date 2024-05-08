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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Израиль не начинает атаку на Рафах в ожидании результатов переговоров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не приступила к полномасштабному наступлению на Рафах в секторе Газа, ожидает, насколько эффективны будут переговоры с движением ХАМАС о соглашении по освобождению заложников и перемирию, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Многочисленные военные источники дали понять, что ЦАХАЛ намеренно медлит с более широким наступлением на Рафах с целью дать немного больше времени на переговоры с ХАМАС о заложниках, которых движение удерживает с 7 октября 2023 года", - информирует издание.

Однако, уточняют источники, слишком долго ЦАХАЛ ждать не будет и в предстоящие дни либо решит наступать на Рафах, либо, если успехи с переговорами все-таки будут, даст ХАМАС еще время. Однако в данный момент израильские власти считают, что позиция ХАМАС в отношении соглашения неудовлетворительна.

По различным оценкам, отмечает The Jerusalem Post, у ХАМАС из 35 тыс. бойцов остались 4-8 тыс., включая четыре батальона в Рафахе. К настоящему моменту ЦАХАЛ взяли под охрану Филадельфийский коридор - полосу земли протяженностью 14 км, служащую буферной зоной на границе между Египтом и Газой, чтобы начать перерезать последнюю оставшуюся у ХАМАС значимую линию снабжения оружием ее бойцов в анклаве.

В среду войска ЦАХАЛ во главе с 162-й бронетанковой дивизией, на основе данных от Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и армейской разведки, действовали против ХАМАС на востоке Рафах.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
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