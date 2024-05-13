Представители Египта неожиданно отменили встречи с израильскими коллегами

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Египетские чиновники отменили запланированные переговоры с израильскими официальными лицами из-за обострившихся разногласий, сообщает телеканал i24.

По данным канала, разногласия связаны с обеспокоенностью Каира военными операциями Израиля в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как отмечает i24, данное решение последовало за поддержкой Египтом иска, который Южная Африка подала в Международный суд ООН с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения в секторе Газа.

На прошлой неделе командование вооруженных сил Египта отдало приказ войскам на Синайском полуострове проявлять осторожность после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла пограничный КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.

Египет также активизировал полеты разведывательных беспилотников в этой зоне.

По данным издающейся в ОАЭ газеты The National, вход израильской армии на КПП "Рафах" с палестинской стороны - единственного сухопутного пути в анклав, ранее не находившегося под контролем Израиля, - вызвало возмущение среди общественности Египта.

Рафах - последний крупный населенный пункт сектора Газа, в котором Израиль еще не проводил крупную операцию против военизированных палестинских группировок.