Кандидат от оппозиции предварительно побеждает на выборах президента Северной Македонии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представительница оппозиционной правоцентристской Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова во втором туре президентских выборов в Северной Македонии одерживает победу над действующим главой государства социал-демократом Стево Пендаровским.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, оглашенным после закрытия избирательных участков в 19:00 местного времени (20:00 по Москве) в среду, по итогам обработки 36,6% голосов избирателей, Силяновска-Давкова получает 62,52% голосов избирателей, а Пендаровски - 30,66%.

По принятому в Северной Македонии законодательству, президентом страны во втором туре будет избран кандидат, за которого отдали голоса 40 и более процентов избирателей.

В избиркоме сообщили, что в целом день выборов прошел в стране спокойно.

Одновременно со вторым туром президентских выборов в Северной Македонии прошли и парламентские выборы.