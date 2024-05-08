Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Кандидат от оппозиции предварительно побеждает на выборах президента Северной Македонии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представительница оппозиционной правоцентристской Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова во втором туре президентских выборов в Северной Македонии одерживает победу над действующим главой государства социал-демократом Стево Пендаровским.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, оглашенным после закрытия избирательных участков в 19:00 местного времени (20:00 по Москве) в среду, по итогам обработки 36,6% голосов избирателей, Силяновска-Давкова получает 62,52% голосов избирателей, а Пендаровски - 30,66%.

По принятому в Северной Македонии законодательству, президентом страны во втором туре будет избран кандидат, за которого отдали голоса 40 и более процентов избирателей.

В избиркоме сообщили, что в целом день выборов прошел в стране спокойно.

Одновременно со вторым туром президентских выборов в Северной Македонии прошли и парламентские выборы.

Силяновска-Давкова Северная Македония Стево Пендаровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В госдепе США заявили о подготовке новой помощи для Украины

Что произошло за день: среда, 8 мая

Пандемия коронавируса

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

Температура в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом веке

Армения прекращает финансирование ОДКБ

Постпреды ЕС согласовали проект использования доходов от российских активов

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за помех GPS

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Во Франции встречают судно с олимпийским огнем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });