Новый президент Северной Македонии Силяновска-Давкова вступила в должность

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Избранный президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в воскресенье принесла присягу в должности главы государства, сообщает Болгарское национальное радио.

При повторении слов присяги за председателем парламента страны Йованом Митрески Силяновска-Давкова в качестве названия страны использовала лишь Македонию без упоминания слова Северная, что породило дипломатический инцидент с Грецией - посол Греции в стране София Филипиду покинула церемонию присяги.

Силяновска-Давкова, представляющая до этого времени оппозиционную Демократическую партию македонского национального единства, известна своей непримиримой позицией в отношении к Преспанскому соглашению, по которому в 2018 году между двумя странами был достигнут договор о новом названии страны - Северная Македония. До того момента эта страна называлась Бывшей югославской республикой Македонией, в то время как внутри страны использовалось название Македония, против чего резко выступали греческие власти, поскольку такое же название имеет одна из провинций Греции. Позиция Греции осложняла дальнейшее сближение страны с ЕС.

В речи после присяги Силяновска-Давкова заявила о том, что намерена быть президентом всех граждан страны.

Позже в воскресенье она проведет встречу со Стево Пендаровским - прежним президентом страны, который проиграл ей во втором туре президентских выборов 8 мая.